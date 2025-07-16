PSG – Le message de remerciement de Nasser al-Khelaïfi

Après une saison inoubliable marquée par un quadruplé historique, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a adressé un message pour remercier toute la famille PSG.

La saison 2024-2025 restera à jamais gravée dans l’histoire du PSG. Auteur d’un quadruplé historique avec sa première Ligue des champions, le club de la capitale est allé au bout de l’effort en disputant tous les matches possibles de cet exercice.

« Notre projet ne se limite pas à gagner aujourd’hui ou demain, il s’inscrit dans la durée »

Et après cette saison historique, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a adressé un long message, via le site officiel du club, pour remercier toute la famille PSG après cette saison mémorable :

« Alors que s’achève la saison la plus inoubliable de notre histoire, je tiens à adresser un immense Merci à toute la famille du Paris Saint-Germain.

Aujourd’hui, en repensant à cette saison, on oublie facilement à quel point elle a été exigeante, avec de nombreuses compétitions, disputées à travers plusieurs pays, au plus haut niveau, dans des groupes particulièrement relevés et avec des parcours parmi les plus difficiles. Mais grâce à notre esprit collectif, en nous battant chaque jour pour le Club et les uns pour les autres, cette saison restera comme la plus belle jamais vécue par le Paris Saint-Germain.

Remporter notre tout premier titre en Ligue des Champions, avec la deuxième équipe la plus jeune jamais alignée à ce stade de la compétition, la plus jeune de l’histoire du PSG, et un style de jeu qui a séduit les commentateurs du monde entier, restera gravé à jamais dans les annales du football. Ce sacre s’ajoute à nos victoires en Ligue 1, en Coupe de France et au Trophée des Champions, sans oublier les performances exceptionnelles de nos équipes de handball, de judo, de football féminin, de notre centre de formation, de eSports, et de nos 26 athlètes olympiques de Paris 2024.

Ce mois-ci, aux États-Unis, notre ambition était bien sûr de devenir champions du monde, au terme d’un parcours une nouvelle fois mémorable, marqué par des victoires contre certains des plus grands clubs de la planète. Mais après une saison aussi longue, nous pouvons être extrêmement fiers de ce que nos joueurs et notre staff ont accompli en terminant finalistes sur la scène mondiale.

Tous ces succès sont le fruit du travail de chacun, tous les présidents, joueurs, entraîneurs, directeurs sportifs et collaborateurs du passé. Aujourd’hui, je tiens à remercier particulièrement notre section football, nos salariés, nos partenaires, notre entraîneur exceptionnel Luis Enrique, et nos soldats – nos joueurs – qui défendent chaque jour l’institution et se battent pour le Club à chaque match, sur le terrain comme en dehors. Je n’oublierai jamais non plus nos supporters : à Paris, partout en France et à travers le monde, nous avons les meilleurs supporters du monde. Ils ont suivi l’équipe partout : dans chaque ville, chaque pays, dans les stades comme dans les rues. Ils n’ont jamais cessé de chanter, jamais cessé d’y croire, et ont porté l’équipe jusqu’à la dernière minute, dans la victoire comme dans la défaite. Je suis fier que nos supporters soient un exemple pour tous, et les célébrations que nous avons partagées ensemble sur les Champs-Élysées et au Parc des Princes resteront gravées dans nos mémoires.

Mais notre projet ne se limite pas à gagner aujourd’hui ou demain, il s’inscrit dans la durée. Nous construisons quelque chose de solide, de durable. Il reste encore tant à accomplir. Et comme le dit la chanson, ‘après tant d’années de galères et de combats’, nous continuerons de travailler encore plus dur chaque jour. Avec humilité, toujours animés par l’esprit collectif où la superstar, c’est l’équipe, fidèles aux valeurs du sport, fiers de porter les couleurs du Paris Saint-Germain et de représenter la France.

Merci pour votre soutien tout au long de cette saison extraordinaire. Et en route vers de nouvelles victoires. »