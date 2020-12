Thiago Silva (36 ans) est plus proche de la fin de sa carrière que du début. L’ancien défenseur central parisien a accéléré le passage de ses diplômes d’entraîneur pour pouvoir entraîner dès la fin de sa carrière de joueur pendant le confinement. Et dans une interview accordée à la Fédération Brésilienne de Football, O Monstro a dévoilé les coachs qui l’inspirent le plus dans son optique de devenir entraîneur. “Je crois que nous apprenons tout le temps. Avec certains techniciens avec lesquels j’ai travaillé, j’ai vu comment ne pas le faire, que ce soit dans la gestion des personnes ou dans le travail tactique. Mais j’ai aussi rencontré beaucoup de bonnes personnes, assure Thiago Silva. Je ne peux m’empêcher de mentionner quelques coachs depuis les débuts de ma carrière au Brésil, comme Ivo Wortman, Oswaldo de Oliveira et Renato Gaúcho.”

Et au moment d’évoquer les coachs qu’il a croisés et qui l’ont inspiré, Thiago Silva a cité Thomas Tuchel. “Si je dois élire trois professionnels qui m’inspirent le plus parmi ceux avec qui j’ai travaillé, je dirais Tite, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel. À propos de Tite et Ancelotti, il est quasiment impossible d’aimer l’un et de ne pas aimer l’autre, car ils se ressemblent beaucoup. Les trois comprennent beaucoup le football, mais se démarquent sur le plan humain.“