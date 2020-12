Pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1, le PSG ira au Stade de la Mosson pour défier le Montpellier Hérault. Une rencontre importante pour les Parisiens. Avec seulement deux points d’avance sur le MHSC au classement, les Rouge et Bleu auront pour objectif de conserver leur place de leader à l’issue de cette journée. Présent en conférence de presse à la veille du match, Thomas Tuchel s’est exprimé sur cette affiche face au Montpellier Hérault. Extraits choisis. Une rencontre qui se disputera sans Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Juan Bernat. Marco Verratti devrait rester au repos. Enfin, une évaluation sera faite pour Julian Draxler après l’entraînement du jour.

Une Ligue 1 resserrée, la meilleure chose pour maintenir la pression ?

Tuchel : “On doit accepter qu’on a un grand match mardi (face à l’Istanbul Basaksehir en C1). Pour cela on doit trouver une solution avec des changements pour pousser cette équipe-là. C’est un match difficile à Montpellier, c’est toujours difficile pour nous là-bas mais on veut tourner cette chose-là. On va prendre des décisions pour Montpellier qui le seront aussi pour Basaksehir.”

Le retour de Marquinhos en défense centrale

Tuchel : “J’ai fait ça car c’était nécessaire pour l’équipe. C’était nécessaire qu’il joue en défense pour donner de la stabilité et son expérience à toute l’équipe. Il est un joueur clé défensivement et offensivement. Il peut jouer les deux postes et on va s’adapter à la situation.”

Di Maria sur le banc face à MU, une décision sportive ou hors-sportive ?

Tuchel : “Seulement une décision sportive car on a choisi une attaque à trois et avec des joueurs qui cherchent la profondeur. La force d’Angel est d’être à l’intérieur du jeu. On a voulu chercher la profondeur derrière Telles et Maguire. C’est pour cela qu’on a choisi la force physique de Kean. Ce n’était pas la caractéristique d”Ángel. Il a été décisif dans les derniers matches. C’était un choix difficile car j’aime bien Ángel mais pour attaquer la profondeur ce n’était pas sa caractéristique. Il est plus fort dans les demi-espaces. C’est dommage car quand je voulais qu’il rentre, Diallo s’est blessé.”

Rassuré sur le plan de l’intensité après le match face à MU ?

Tuchel : “Oui mais on doit aussi accepter le contexte du match de Leipzig et de MU. C’est un contexte différent que face à Bordeaux ou Monaco. On doit le constater et l’accepter. Mais on doit aussi accepter qu’on a gagné en capacité comme Neymar et Mbappé qui jouent plus. Ils ont beaucoup travaillé, je suis très content avec les efforts défensifs. C’était nécessaire. On a aussi changé le speech avec l’équipe, c’était plus fort et émotionnel.”

Les paroles de Neymar sur Lionel Messi

Tuchel : “Je n’ai pas parlé avec lui de cette chose-là. Je ne peux pas parler de cette chose-là. J’ai beaucoup de respect pour Barcelone et Messi, je suis entraineur du PSG je ne peux pas parler de cette chose.”

La méforme de Mbappé en C1, comment relancer la machine ?

Tuchel : “Pour Kylian, je suis calme car il a fait un bon match face à MU à mon avis. Il a été décisif pour nous, il a eu un grand impact avec beaucoup de sprints offensifs et défensifs. il a donné beaucoup d’effort. Il était toujours dangereux avec ses dribbles et sa vitesse. Il n’a pas marqué mais ça va venir. On va créer des occasions pour lui. Il peut être calme car je le suis aussi.”

Sa relation avec Marquinhos

Tuchel : “J’étais proche avec Thiago Silva et je suis toujours proche avec Marqui’. Le gars est très ouvert, humble, agréable, et honnête. Ça fait toujours plaisir de parler avec lui et d’être son entraîneur. C’est un cadeau car il a tout pour être un des meilleurs joueurs du monde en défense ou en numéro 6, c’est mon avis. C’est un plaisir car je peux observer sa qualité à chaque entraînement. Ce n’est pas le gars qui prend la parole comme Thiago. Il est un peu plus calme, c’est un exemple et un leader.”

L’état de forme de Verratti

Tuchel : “Maintenant, je pense qu’on va le laisser à la maison pour continuer de faire l’entraînement. On ne peut pas prendre trop de risque. Lui, il veut toujours jouer et rester sur le terrain mais on a vu contre MU qu’il devait sortir avec ses crampes. On l’a utilisé à son maximum mais pour moi c’est le moment pour le laisser à Ooredoo demain pour son travail et qu’il gagne en capacité afin qu’il soit un joueur clé pour nous mardi.”

Est-il possible que Di María évolue dans un milieu à trois ?

Tuchel : “Oui c’est une option. Il peut jouer en numéro 8 comme il l’avait fait au Real. J’étais fan de lui quand il avait joué à ce poste. C’est une probabilité d’essayer oui.”

Le math face à Montpellier, une rencontre toujours à tension ?

Tuchel : “Franchement, je ne sais pas. Nous sommes entre deux matches importants pour le club, le vestiaire et l’équipe. Je ne sais pas si on sent la même rivalité que Montpellier. Peut-être que c’est un avantage que nous ne soyons pas énervés. Je ne veux pas avoir trop de conflits sur le terrain, je n’aime pas ça. Je veux qu’on soit calme. On ne peut pas perdre l’énergie avec des émotions contre notre adversaire. On a du respect car c’est toujours un équipe physique et dure. On doit vraiment jouer costaud.”

Diallo en latéral gauche, une solution à long terme ?

Tuchel : “C’était nécessaire car on l’a utilisé pour les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs et sa qualité dans les duels directs. Il est plus fort dans ce domaine que Kurzawa et Bakker. On a choisi cette option pour stabiliser Kimpembe et Marquinhos face aux trois attaquant de Manchester. Je préfère Abdou comme défenseur central ou dans une défense à trois. Dans un match comme ça, c’est une possibilité, c’était très important pour nous.”