En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, Ajaccio recevait le PSG. Malgré un début de saison compliqué, le club ajaccien n’a pas changé sa façon de jouer face au leader du championnat. Malgré l’ouverture du score de Kylian Mbappé, les Corses ont longtemps été dans le match même s’ils ne se sont pas montrés dangereux. Thomas Mangani a salué la performance de son équipe malgré le gros score (0-3).

« On connaît la valeur du PSG. On a lutté avec nos armes. On sait que ça passe par beaucoup d’abnégation. Ils se sont servis de détails pour ouvrir la marque, après ils font preuve de qualité, souligne le milieu de terrain pour Prime Video. Il faut continuer à travailler. Messi pas de marquage strict ? On connaît sa qualité. C’est un des plus grands joueurs de l’histoire. On peut toujours essayer de faire mieux. Bravo. Nous, on va continuer à faire notre championnat. On sait que quand on va jouer contre Paris, ce sont des points bonus.«