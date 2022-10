Soler : « Lionel Messi a fait du Lionel Messi »

Encore une fois le PSG a eu du mal dans la finition ce soir contre Ajaccio. Mais les Parisiens ont réussi à se mettre à l’abri en fin de match grâce à Lionel Messi et Kylian Mbappé (0-3). Titulaire en numéro 10, Carlos Soler s’est dit impressionné par la Pulga.

« La première mi-temps du match a été équilibrée. Mais quand on a réussi à mettre le deuxième et le troisième but, c’était plus simple pour nous. Ce n’était pas un terrain facile ni une équipe facile parce qu’en face il y a un public qui donne beaucoup d’ambiance et qui joue vaillamment, salue le numéro 28 du PSG pour Prime Video. Messi ? Messi a fait du Messi comme il en a l’habitude. C’est surtout une bonne prestation de l’équipe. On a bien préparé le match de Ligue des Champions qui arrive mardi. »

« je suis heureux avec mes coéquipiers«

Pour PSG TV, Carlos Soler s’est dit heureux de grappiller du temps de jeu, lui qui a connu sa deuxième titularisation ce soir.

« Oui, comme vous le dites, le terrain était compliqué. Le rival, bien qu’il soit dans la zone rouge, a beaucoup pressé, surtout en première période. Je pense qu’en seconde période, ils étaient un peu plus fatigués et nous avons marqué le deuxième puis le troisième but qui nous ont rassurés, mais c’était un match délicat parce que c’était un terrain compliqué. Mais nous avons obtenu trois points importants. Je suis heureux de grappiller des minutes. Il n’est pas facile de changer de club pour la première fois. Mais je suis heureux avec mes coéquipiers. Ils m’aident beaucoup et ces matches me permettent de gagner en confiance. Et je suis reconnaissant envers mes coéquipiers mais aussi envers le club, qui m’ont tout facilité depuis le début et je vais continuer. Je suis heureux du match et de la victoire, des trois points. Et maintenant, nous devons continuer, car la Ligue des champions arrive mardi. »