TRIBUNE CS Coupe du monde

Tribune CS – CdM 2026 : Côte d’Ivoire / Curaçao et Equateur / Allemagne

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 25 juin 2026

C’est au tour du groupe E de connaitre sa conclusion ce jeudi soir (22h00). L’Allemagne affronte l’Équateur, tandis que la Côte d’Ivoire défie Curaçao.

Les 16es de finale de la Coupe du monde se rapprochent à grands pas. Ce jeudi soir, c’est le groupe E qui tirera son rideau. La Côte d’Ivoire peut valider sa qualification avec un simple nul, tandis que l’Allemagne tentera le carton plein. Et dans tout cela : Curaçao et l’Équateur qui vont, eux, tenter de finir parmi les meilleurs troisièmes. À moins d’une grosse surprise. Des matches à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les compositions de départ d’Allemagne – Equateur

Equateur : Galindez – Franco, Ordonez, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Vite – Angulo, Valencia, Plata 

Allemagne : Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – Pavlovic, Mecha  – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz 

Les compositions de départ de Côte d’Ivoire et Curaçao

Côte d’Ivoire : Fofana – Doué, Diomande, Kossounou, Opéri – Diallo, Kessié, Sangaré – Diomande, Bony, Pepe

Curaçao : Room – Gaari, Obispo, Floranu, Brenet, Fonville – Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna – Locadia 

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