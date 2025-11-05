Tribune cs

Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum5 novembre 2025

Ce mercredi soir, la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit avec sept rencontres programmées à 21 heures.

Au lendemain de la défaite du PSG sur sa pelouse face au Bayern Munich, la quatrième journée de Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir. Et sept rencontres sont au programme à 21 heures :

  • Olympique de Marseille / Atalanta Bergame (Canal Plus)
  • Manchester City / Borussia Dortmund (Canal Plus Foot)
  • Club Bruges / FC Barcelone (Canal Plus Sport)
  • Inter Milan / Kairat Almaty (Canal Plus Live 4)
  • Newcastle / Athletic Bilbao (Canal Plus Live 5)
  • SL Benfica / Bayer Leverkusen (Canal Plus Live 6)
  • Ajax Amsterdam / Galatasaray (Canal Plus Live 7)
Youtube : Canal Supporters Paris

