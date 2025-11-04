PSG / Bayern Munich – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Avant l’expulsion de Diaz, le PSG a été totalement dominé.

Lors du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes face au Bayern Munich (1-2). Dans une première mi-temps totalement dominée par les Allemands, le PSG n’a jamais réussi à poser son jeu. Pire, il a offert leurs deux buts aux Bavarois. De retour en très grande forme ces derniers mois, Marquinhos a complètement sombré ce mardi soir. Le capitaine du PSG, après un duel remporté difficilement contre Harry Kane, s’est fait piquer la balle sur le deuxième but du Bayern Munich. Il a aussi été en difficulté dans ses duels. Son partenaire de la défense centrale, Willian Pacho, a été beaucoup mieux, réussissant à stopper plusieurs actions dangereuses du Bayern. Avant sa sortie sur blessure, Achraf Hakimi a aussi été en difficulté, n’arrivant pas à déployer son jeu habituel. Dans son couloir gauche, Nuno Mendes a tenté d’apporter offensivement comme à son habitude, mais s’il a percé plusieurs fois, il a eu du mal face à la défense très basse des Allemands en seconde période.

Barcola dans le dur, Lee aurait pu changer le match

Comme depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola a été dans le dur lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich. Il a très peu débordé, ne se montrant dangereux qu’à une seule reprise lorsqu’il a été lancé en profondeur et qu’il s’est présenté devant Neuer sur le côté gauche de la surface avant de trop tirer sur le gardien allemand. Il reste d’ailleurs sur dix matches sans marquer en Ligue des champions. Il va vite devoir se ressaisir s’il veut conserver sa place de titulaire. Entré en jeu à la place d’Ousmane Dembélé, blessé, Lee Kang-in a réalisé une très belle entrée. L’international sud-coréen a été le joueur du PSG le plus dangereux et a tenté de trouver ses partenaires dans les meilleures dispositions. Passeur décisif sur le but de Joao Neves, il aurait également pu l’être sur une action de Warren Zaïre-Emery, stoppée par Neuer. Il aurait également pu égaliser mais sa frappe du gauche a terminé pas loin du poteau du but allemand.