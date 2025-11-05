PSG / Bayern – Le message d’Achraf Hakimi après sa blessure

Touché à la cheville gauche lors de la défaite face au Bayern Munich, Achraf Hakimi est sorti du silence sur ses réseaux sociaux avec un message plein d’espoir.

Le PSG a vécu une mauvaise soirée ce mardi. Si la défaite face au Bayern Munich (1-2) n’a pas de grandes conséquences en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique a surtout perdu trois titulaires majeurs pour les prochaines semaines. En effet, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé manqueront les prochaines semaines de compétition, comme l’a indiqué le PSG dans son point médical, au lendemain de ce revers face aux Munichois.

« Petit contre-temps, grand comeback »

C’est surtout la blessure d’Achraf Hakimi qui a inquiété, lui qui a subi un tacle assassin de Luis Diaz sur sa cheville. L’international marocain souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche et va entamer une course contre-la-montre pour espérer disputer la CAN (21 décembre au 18 janvier) dans son pays. Et le latéral droit de 27 ans est sorti du silence sur ses réseaux sociaux après sa blessure, avec un message plein d’espoir : « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence », accompagné d’une image où l’on peut lire : « petit contre-temps, grand comeback. » Le compte X du Bayern Munich a également réagi au communiqué médical du PSG : « Nous vous souhaitons un bon et rapide rétablissement ! », a posté le club allemand.

Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence 💪🏽 pic.twitter.com/CJO5Egyyjc — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 5, 2025

Wir wünschen gute und schnelle Genesung! 🙏 https://t.co/mmJrloXIJr — FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2025