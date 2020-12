Cela vient de tomber en Allemagne et en France ! Sky Sport Deutschland, Bild, L’Equipe, RMC Sport... “Mauvaise surprise de Noël pour Thomas Tuchel ! Selon les informations de BILD, l’ancien entraîneur du BVB a été limogé par le meilleur club français”, peut-on lire via le média sportif allemand. L’entraîneur du PSG remercié six mois avant le terme de son contrat, c’est une petite révolution qui est en marche dans le club de la capitale. Thomas Tuchel (47 ans) aurait été informé par ses dirigeants dans la nuit, rapporte lequipe.fr. A priori, cette décision de la direction ne serait pas liée à l’interview donnée à la chaîne allemande Sport 1, qui faisait polémique hier. Même si “certains passages avaient fortement déplu au sein de l’état-major du club”. Mais on assure en interne que la décision avait été prise avant cet entretien. RMC Sport, via Mohamed Bouhafsi, annonce que c’est le technicien argentin Mauricio Pochettino (48 ans, ancien joueur du PSG de 2001 à 2003 qui a brillé sur le banc de Tottenham) qui va prendre la succession, sauf retournement de situation. Thomas Tuchel “a appris son départ après le match hier lors d’un rendez-vous avec Leonardo. Le choix de Pochettino c’est celui de Nasser al-Khelaifi. Son départ n’a aucun lien avec son interview mais il s’explique par des critères sportifs, son manque d’influence sur l’équipe et sa communication !”, explique le journaliste. De son côté Gianluca Di Marzio, spécialiste italien du mercato (Sky), assure que Massimiliano Allegri n’a pas été contacté et que Thiago Motta n’est pas en course pour le poste. Ce qui renforce l’idée d’une arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Canal Plus évoque un contrat de 18 mois plus une saison en option (si qualifié en Ligue des champions). Les rumeurs liées à Christian Eriksen (que Pochettino a dirigé) et son compatriote Lionel Messi devraient vite être revigorées.