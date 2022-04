Hier soir, le PSG a surclassé Clermont dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (1-6). Les Parisiens ont livré une très belle prestation en Auvergne avec des performances XXL de Kylian Mbappé (triplé plus une passe décisive), Neymar (triplé) et de Lionel Messi (triplé de passe décisive). Les Rouge & Bleu restent sur 11 buts en deux matches. Les Parisiens ont tout de même encaissé un but, soit un différentiel de cinq buts.

Dans l’histoire du PSG, une différence de cinq buts à l’extérieur lors d’un match de Ligue 1 est très rare. Ce n’est que la cinquième fois dans l’histoire des Rouge & Bleu qu’ils arrivent à réaliser un tel exploit comme le rapporte l’historien du PSG, Michel Kollar, sur son site internet. Hier soir donc, après le record et le 9-0 sur la pelouse de Troyes lors de la saison 2014-2015, match qui avait offert le titre de champion de France à Paris. Le PSG s’est également imposé 6-0 contre Caen lors de la saison 2016-2017 et deux fois 5-0 sur la pelouse de Geoffroy Guichard ( Saint-Etienne, 2017-2018) et celle de Raymond Kopa (Angers, 2016-2017).