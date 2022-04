Neymar : « Je suis encore plus heureux pour la victoire et notre attitude »

Après sa belle victoire face au FC Lorient (5-1) le week-end dernier, le PSG a récidivé ce samedi soir. Opposés au Clermont Foot, les Rouge & Bleu ont livré une prestation de haut vol (6-1) avec un trio offensif Neymar (3 buts), Mbappé (3 buts) et Messi (3 passes décisives) en feu. Déjà auteur d’un doublé face aux Merlus, le numéro 10 parisien a cette fois-ci trouvé le chemin des filets à trois reprises. Après la rencontre, Neymar Jr est revenu sur la performance de l’équipe, au micro de PSG TV.

« Je suis très satisfait et heureux d’avoir marqué mon premier triplé de la saison. Encore plus heureux pour la victoire et pour notre attitude. C’est important que l’alchimie entre nous soit un peu plus importante à chaque match. Malheureusement, tout le monde est pratiquement à 100% à la fin de la saison. C’est dommage, mais je suis très heureux de tout ce que nous montrons sur le terrain. C’est beaucoup plus facile de jouer avec des joueurs qui sont très intelligents. Leo et Kylian sont hors du commun, ce sont deux génies. »