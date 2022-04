Performant depuis deux matches avec le PSG, Neymar a marqué cinq buts et délivré une passe décisive – et quelle offrande pour Kylian Mbappé – lors des rencontres contre Lorient (5-1) et Clermont (1-6). Mais lors de la rencontre contre le promu, le Brésilien (30 ans) a reçu un carton jaune pour une contestation après une faute qu’il a commis.

Une biscotte qui va priver le numéro 10 du PSG d’un match. En effet, il s’agit de son troisième carton jaune en moins de 10 matches de Ligue 1 après ceux reçu contre Nantes (J25) et Monaco (J29). L’international brésilien sera absent lors du déplacement des Rouge & Bleu sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 33e journée le mercredi 20 avril prochain.