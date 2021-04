Vincent Duluc croit en la qualification du PSG en finale

Le PSG s’est incliné sur sa pelouse hier soir contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions (1-2). Une mauvaise affaire mais le PSG a encore toutes ses chances de se qualifier pour une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. Cette saison, le PSG a été plus performant à l’extérieur en Champions League comme le prouvent ses performances à Manchester (contre United 1-3, en phase de poules), Barcelone (8es de finale aller, 1-4) et Munich (Quart de finale, 2-3). Vincent Duluc croit en la qualification du PSG.

“J’y crois parce que c’est Ligue des Champions est un peu déstructurée. Le concept d’aller-retour, en dehors du but à l’extérieur, le fait qu’il n’y ait pas de public ça modifie la dynamique des matches retours. Don ça peut la modifier pour Paris. La première mi-temps donne un peu d’espoirs parce que Paris est capable d’une intensité invraisemblable, observe Duluc dans l’Equipe d’Estelle. Je ne comprends pas que Mauricio Pochettino nous dise que tout ce qu’ils avaient préparé a fonctionné. Oui tout ce qu’ils avaient préparé a fonctionné, pendant une mi-temps. […]Ce qui me rassure aussi, c’est que je n’imagine pas que Neymar et Mbappé acceptent d’être à ce niveau la semaine prochaine.“