Le PSG a proposé une prolongation de contrat à Draxler (L’E)

Julian Draxler arrive en fin de contrat en juin prochain. Longtemps annoncé comme partant libre du PSG, le milieu offensif revit avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, qui l’apprécie beaucoup. Depuis le 10 février, il a été titularisé à 10 reprises dont trois fois lors des quatre derniers matches de Ligue des Champions des Rouge & Bleu. Selon les informations de l’Equipe, les dirigeants parisiens auraient proposé une prolongation de contrat d’un an à l’international allemand (27 ans). Une proposition de contrat qui est aussi poussée par Pochettino, qui souhaite conserver Draxler dans son effectif. Ce revirement de situation – “cet hiver encore, le club a essayé d’inclure dans une vente son milieu de terrain” – est aussi dû à la situation actuelle du club, qui “prévoit plus de 200 millions d’euros de pertes à la fin de saison” et ne pourra donc pas faire de folie sur le marché des transferts. Ne manque plus qu’à savoir si Julian Draxler acceptera cette proposition. “Il a toujours dit apprécier la capitale et a refusé de partir avant le terme de son contrat. […]Il sait aussi qu’il ne trouvera pas aisément un club du niveau du PSG, ni un salaire équivalent.“