Pochettino : “On peut faire quelque chose de spécial là-bas”

Après s’être incliné au match aller face à Manchester City en demi-finale de Ligue des champions (1-2), le PSG devra renverser ce score défavorable à l’Etihad Stadium le 4 mai prochain. Un scénario réalisable au vu des dernières belles performances parisiennes à l’extérieur cette saison en C1. Après la rencontre, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – est revenu sur la prestation de son équipe face aux Skyblues, au micro de RMC Sport et en conférence de presse d’après-match.

Les deux périodes différentes du PSG

Pochettino : “Je pense qu’on a concédé deux buts sur des détails. Juste avant l’égalisation, on devait marquer le deuxième et évidemment ça change tout. En première période, on a vraiment très bien joué mais en seconde on n’a pas réussi à marquer le deuxième. Il y a eu une période pour eux et une période pour nous. Il n’y a pas beaucoup plus à analyser. Les petits détails ont vraiment été décisifs et contre nous.”

Un problème physique et technique en seconde période ?

Pochettino : “Oui c’est possible. On n’a pas montré l’énergie nécessaire en seconde période par rapport à la première. Si vous comparez les deux périodes, on a mis plus de temps pour récupérer le ballon en seconde mi-temps. La possession était pour eux en deuxième et on a souffert.(…) Il y a peut-être eu une petite baisse de régime. La clé, c’est qu’on n’a pas réussi à conserver suffisamment le ballon après la pause, contrairement à Manchester.”

Un PSG également en difficulté offensivement ?

Pochettino : “C’est le foot, parfois ce n’est pas facile. Je ne vais rien dire de mal sur mes joueurs. Les efforts ont été fantastiques mais ce sont des détails qui ont décidé du match. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions. Les détails ont fait la différence ce soir.”

Un résultat positif possible à l’extérieur ?

Pochettino : “Bien sûr, on y croit. On peut faire quelque chose de spécial là-bas. On doit y croire. Si on n’y croit pas, évidemment ça ne marchera pas. On va maintenant préparer ce match retour. On veut démarrer le match comme on l’a démarré ici (…) Il faut y croire. On peut performer à Manchester même si c’est une très bonne équipe. Aujourd’hui, ça fait mal parce qu’on prend ces deux buts mais on doit rester optimiste. On peut le faire et aller en finale.”