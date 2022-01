Wenger répond aux rumeurs sur une arrivée au PSG

Le PSG est au coeur de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Alors que Rafinha a été prêté du côté de la Real Sociedad, Sergio Rico devrait aussi faire ses valises direction l’Espagne, en rejoignant Majorque. Cette transaction devrait être un prêt de 6 mois pour celui qui touche de 250 000€ par mois. Mais ce n’est pas le mercato hivernal qui fait le plus parler, mais celui qui se prépare à l’été 2022. Parmi les nombreux bruits autour du club de la capitale, celle d’une arrivée possible de Zinedine Zidane en juin prochain, qui serait accompagnée par une intronisation potentielle au poste de directeur sportif d’Arsene Wenger, (toujours d’après les dires de quelques médias). Interrogé lors d’une longue interview pour Le Parisien, l’ancien coach mythique d’Arsenal a tenu à démentir une arrivée au Paris Saint-Germain et reste impressionné par le niveau affiché par Kylian Mbappé. Extraits choisis.

« Reprendre une sélection ? On peut tout imaginer. Faire des résultats, guider un club m’intéresse encore. Le PSG une possibilité ? C’est de l’invention pure et simple. Même si j’ai de très bonnes relations avec le PSG. Heureusement qu’il y a Mbappé avec le PSG ? Ah oui ! Je me souviens avoir dit à Christian (Jeanpierre) à « Téléfoot » quand il avait 17 ans: «C’est peut-être Pelé.» Si on peut aujourd’hui enlever le « peut-être »? Pelé a gagné trois Coupes du monde. Donc laissons-le nous gagner sa 2° et après on pourra enlever le « peut-être». Il a la facilité. l’intelligence, l’expression, le charisme. Il est monté très vite, très haut. »