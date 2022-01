Le PSG affronte ce week-end le Stade de Reims dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 1 (20h45). Le club de la capitale voudra enchaîner avant d’affronter le Real Madrid dans moins de quatre semaines. Le club de la capitale qui est au coeur de l’actualité depuis plusieurs jours concernant… le prochain mercato estival. En effet, les rumeurs sur une potentielle arrivée de Zinedine Zidane sur le banc parisien se multiplient depuis quelques jours dans les médias français et internationaux. Interrogé à réagir, le journaliste Etienne Moatti estime que l’ancien madrilène serait « le coach idéal » pour le Paris Saint-Germain.

« Ce dont a besoin le PSG, c’est de l’autorité ! On a vu passer tous les derniers coachs qui ne font que de la politique et d’essayer de caresser les joueurs dans le sens du poil. Donc l’autorité, Zidane il l’a et elle est naturelle. Il n’a même pas besoin de pousser des gueulantes ou de gérer la vie des joueurs. Ça va se faire naturellement. Comme cela s’est passé au Real Madrid les joueurs respectaient Zidane, parce que c’était Zidane et son image ! Aussi, c’est un entraîneur rationnel, donc si le PSG a la chance de le faire, il le fera. Même si je pense que Zidane préférera aller en Équipe de France, mais ce serait le meilleur coach pour le PSG ! »