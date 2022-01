Revue de Presse PSG : Mbappé, Messi, Rico, Labbé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 20 janvier 2022.Mbappé blessé et incertain pour le match contre Reims, Messi bel et bien de retour, Rico a un pas de Majorque et Labbé qui va annoncer prochainement sa retraite professionnelle.

Pour Le Parisien si « ce n’est pas encore l’inquiétude, l’heure est à la prudence du côté du PSG » avec la blessure de Kylian Mbappé. L’international français a ressenti une douleur à « l’adducteur gauche » lors de la rencontre face à Brest et est resté au repos ces deux derniers jours. Malgré les deux jours et demi de repos, le joueur « n’a pas retrouvé les terrains, ni mardi après-midi, ni ce mercredi matin ». Si Messi a repris l’entrainement collectif, le numéro 7 Rouge & Bleu ne devrait prendre « le moindre risque dans les jours à venir. Sa présence dimanche contre Reims ne revêt aucun caractère impératif. En revanche, toutes les précautions seront prises côté parisien pour s’assurer que son attaquant vedette arrive en forme le 15 février à l’heure de défier le Real Madrid ». Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Achraf Hakimi ne seront pas non-plus présent pour la rencontre de dimanche, étant encore en lice pour remporter la Can, tout comme Georginio Wijnaldum, victime d’une entorse.

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que c’est « un peu le jeu des chaises musicales : Quand une star parisienne quitte l’infirmerie, une autre la remplace quasiment aussitôt. Alors que Lionel Messi, affaibli par le Covid pendant les fêtes de fin d’année, a retrouvé en ce début de semaine l’entraînement collectif, c’est Kylian Mbappé qui a fait faux bond » en étant blessé à l’adducteur gauche. Suite à cette légère blessure « un doute existe sur la présence de Mbappé pour la réception de Reims, dimanche (20h45), au Parc des Princes » et le staff parisien pourrait le préserver pour cette rencontre. L’Argentin devrait « faire son grand retour », lui qui « a participé entièrement à la séance d’entraînement mardi après-midi. Mercredi, il en a fait de même avant de poursuivre par des exercices individuels. Les sensations de l’ancien Barcelonais apparaissent bonnes et ses chances de participation au match de dimanche grandissent un peu plus chaque jour », écrit le quotidien sportif. Keylor Navas, qui a été testé négatif à la COVID-19 devrait reprendre l’entrainement individuel ce jeudi avant de postuler aussi à une place dans le groupe pour la 22e journée de la Ligue 1. Enfin Neymar Jr devrait retrouver les terrains du Camp des Loges fin janvier-début février, avec pour objectif d’être opérationnel pour le choc face au Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le 15 février.

Le journal revient sur la situation de Sergio Rico, qui n’est « plus vraiment désiré à Paris » et « est sur le point de retrouver la Liga. » Comme annoncé par de nombreux médias, il devrait rejoindre Majorque sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. L’Équipe nous informe que le « dossier ‘avance bien même s’il n’est pas encore acté définitivement’, selon une bonne source. » Les deux clubs seraient aussi proches d’un accord et pour que l’opération se concrétise, le club de la capitale devra prendre en charge une partie du salaire de son portier, qui serait supérieur à 250 000 euros brut par mois.

Le média revient sur l’arrêt brutal de carrière de Stéphanie Labbé qui souhaite s’éloigner des terrains pour des raisons essentiellement liées à sa santé mentale. Stéphanie Labbé s’était confiée en octobre dernier sur le site de la Fifpro où elle décrivait son usure mentale à l’issue des jeux de Tokyo : « Lorsque le coup de sifflet final a retenti et que nous avons remporté l’or, je m’attendais à un soulagement immense, mais non, rien… J’avais beau vouloir me détendre et faire la fête avec mes coéquipières, je n’arrivais pas à redescendre de cet état d’éveil, et j’ai passé les 48 heures qui ont suivi la finale allongée dans une pièce sombre ». Cette retraite a été officiellement annoncée par le PSG via un communiqué de presse.