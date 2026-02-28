Zabarnyi
Image : PSG.fr

Zabarnyi : « Ma performance ? C’était un très bon match pour moi »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 février 2026

Le PSG jouait ce samedi soir contre Le Havre lors de la 24e journée de Ligue 1. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges (0-1). 

Avant de rentrer sur la pelouse du stade Océane, le PSG savait qu’en cas de victoire ce soir contre Le Havre, il prendrait quatre points d’avance sur le RC Lens, qui avait concédé le match nul à Strasbourg hier (1-1). Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est procuré un très grand nombre d’occasions, dont un penalty raté par Désiré Doué, mais n’a marqué qu’un seul but, par l’intermédiaire de Bradley Barcola (0-1). Mais l’essentiel est là, le PSG a profité du faux pas de Lens pour prendre quatre points d’avance en tête de la Ligue 1. Titulaire en défense centrale et auteur d’une belle prestation, Illia Zabarnyi est revenu sur ce succès précieux du PSG.

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« On a pris trois points, ce qui était très important pour nous »

« C’était un match difficile, ils ont bien joué. On s’y attendait. Ce n’est jamais facile de jouer ici. Mais on a pris trois points, ce qui était très important pour nous. Comment je me suis senti ce soir ? Les critiques, ça fait toujours partie du football. Je suis toujours resté concentré sur mes matches, sur ce que je savais faire, sur ce que je pouvais donner à l’équipe, lance le numéro 6 du PSG au micro de Ligue 1 +. C’est comme ça. C’était un très bon match pour moi. Je veux continuer. Dès que le coach me donne du temps de jeu, je dois répondre présent. Une victoire cruciale ce soir ? Toutes les victoires sont importantes. Ce sont les mêmes trois points. On est concentré sur chaque match. Tous les matches sont importants, c’est aussi simple que ça.« 



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