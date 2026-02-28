Bradley Barcola
Image : PSG.fr

Barcola : « C’est dommage que l’on ne marque pas plus de buts »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 février 2026

Ce samedi soir, le PSG se déplaçait au Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à un but de Bradley Barcola (0-1).

Après le nul de Lens sur la pelouse de Strasbourg hier soir (1-1), le PSG avait la possibilité de prendre quatre points d’avance sur les Lensois en cas de victoire au Havre. Et c’est chose faite pour les Parisiens grâce à un but de Bradley Barcola, même s’il aurait pu s’offrir une victoire beaucoup plus large avec de très nombreuses occasions franches. Mais l’essentiel est là, le PSG s’impose et prend un peu le large en tête de la Ligue 1 (0-1). Élu homme du match, Bradley Barcola est revenu sur cette précieuse victoire.

« On aurait dû se mettre à l’abri plus rapidement »

« On aurait dû se mettre à l’abri plus rapidement. Après, on a fait un bon match, c’est dommage que l’on ne marque pas plus de buts. Mais dans l’ensemble c’est bien, lance le numéro 29 du PSG au micro de Ligue 1 +. Qu’est-ce que me demande le coach au poste de numéro 9 ? De partir dans le dos des défenseurs, d’essayer de décrocher même si ce n’est pas mon jeu, d’être efficace. Je suis content aujourd’hui, j’ai marqué, j’aurais pu en mettre un deuxième, mais je suis content. Beaucoup de possibilités pour moi, que ce soit à gauche, à droite ou au centre ? Oui, je peux jouer sur tout le front de l’attaque et c’est une bonne chose pour l’équipe. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 février 2026

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