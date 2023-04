Angers / PSG – les compositions probables

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre des extrêmes, Christophe Galtier devrait aligner sa meilleure équipe possible.

Avec huit points d’avance sur son dauphin, Marseille, à sept journées de la fin, le PSG se rapproche de son 11e titre de champion de France. Il lui reste donc sept rencontres pour s’offrir ce titre, qui deviendrait historique. Premier de ces sept matches, le déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge qui est condamnée à la Ligue 2, Angers. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele, forfaits jusqu’à la fin de saison, Renato Sanches, Timothée Pembélé et Nuno Mendes. Pour pallier l’absence du latéral gauche portugais, laissé au repos il y a deux jours en raison de douleurs musculaires et qui n’avait pas de bonne sensation à son retour à l’entraînement collectif hier, le coach parisien a fait appel pour la première fois au jeune latéral gauche…portugais, Serif Nhaga (17 ans).

Soler ou Ruiz au milieu ?

Pour cette rencontre contre Angers, Gianluigi Donnarumma gardera les buts du PSG. Il devrait être défendu par une défense à trois composée de Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Achraf Hakimi devrait jouer piston droit alors que Juan Bernat prendrait la place de Nuno Mendes à gauche. Absent depuis le match contre Lyon le 2 avril dernier, Marco Verratti pourrait retrouver une place de titulaire au côté de Vitinha et Fabian Ruiz selon le Parisien. De son côté, l’Equipe titularise Carlos Soler au côté du Portugais et de l’Italien. Sans surprise, le duo d’attaque devrait être composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Le onze probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Bernat – Mbappé, Messi

selon l’Equipe : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Soler, Verratti, Vitinha, Bernat – Mbappé, Messi Le XI probable d’Angers : Bernardoni – Bamba, Valery, Hountondji, Camara, Kalumba – Hunou, Mendy, Abdelli – Niane, Sima (ou Bahoya)

