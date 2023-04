Depuis plusieurs jours, Christophe Galtier est dans la tourmente avec de lourdes accusations de discrimination sur le dos. Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice est sorti du silence.

Christophe Galtier n’a passé qu’une seule saison sur le banc de l’OGC Nice. Le coach du PSG avait des relations compliquées avec l’ancien directeur du football du club niçois, Julien Fournier. Depuis plusieurs jours, un mail de ce dernier envoyé à un cadre d’Ineos accuse Christophe Galtier de discriminations. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Nice et confiée à la PJ de la ville. Jean-Pierre Rivère, le président du club de la Côte d’Azur a été entendu par les enquêteurs ces derniers jours. Ce dernier est sorti du silence en accordant un entretien à l’Equipe et Nice Matin. Extraits choisis…

Pourquoi j’accepte enfin de parler ?

« Cette affaire est sortie, elle date de la saison dernière. Il était important de marquer une pause sur ce sujet, de préserver le groupe au maximum. L’idée était de ne pas alimenter tout ça. »

Je comprend que mon silence ait pu troubler ?

« La position de l’OGC Nice est très claire sur ce dossier. Il y a une enquête en cours. On a recommandé aux salariés de ne pas trop s’exprimer sur le sujet afin de protéger cet événement si important. Cela fait beaucoup de bruit, de la cacophonie même. Par la suite, chacun aura la totale liberté de s’exprimer pour dire ce qu’il pense. J’ai déjà été auditionné, j’ai donné tous les éléments que je considérais avoir en ma possession. Chacun fera la même chose. Il était vraiment important de protéger le groupe, ce qui n’a été facile durant cette période.«

Mon silence a pu exposé les joueurs ?

« Je suis navré mais vous voulez que tout le monde parle dans la presse, qu’il y ait une cacophonie ? Un communiqué a été fait, et je n’ai souhaité m’exprimer que ce soir (jeudi) parce que je ne le souhaitais pas le faire avant ce match (contre Bâle). L’enquête va être longue, il n’y a pas d’urgence. Il ne faut pas toujours coller à l’urgence du temps médiatique. On n’est pas toujours obligés d’aller trop vite sur certains sujets.«

Combien de réunions houleuses entre Galtier et Fournier ?

« On a effectué une saison complète avec Christophe Galtier et Julien Fournier. Ces deux personnes se voyaient tous les jours ou presque. Je venais de temps en temps. Je ne peux pas vous dire le nombre exact de réunions où j’étais présent. Une saison, c’est long. Lorsqu’elle ne se passe pas aussi bien qu’on le souhaite, et notamment lors de la phase retour, il y a des tensions qui se créent dans tous les clubs.«

Confirmez-vous les faits rapportés dans ce mail ?

« Attendez… Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas envie de dire. Julien Fournier m’a dit un jour : « Je vais écrire un courrier à Ineos. » Il ne souhaite pas m’en donner le contenu, ce que je respecte. Ce mail, je ne l’ai toujours pas vu. Je n’ai eu que les éléments rapportés par le journaliste M. Molina. Point barre. Ce que j’ai entendu, vu, compris, pas compris, je ne vais pas vous le dire. J’ai donné tout ce que je pouvais aux enquêteurs lors de mon audition. J’espère que chacun pourra librement s’exprimer dans le cadre de l’enquête. Je ne vais pas dire dans la presse ce que j’ai exprimé aux enquêteurs.«

Est-ce que le PSG avait pris des renseignements sur cette affaire, avant de recruter Christophe Galtier ?

« À ma connaissance, pas du tout. Le PSG m’a appelé pour me dire qu’ils étaient sur Christophe Galtier. Quand vous avez le PSG sur Christophe Galtier, vous savez qu’il a été approché, que c’est difficile pour un entraîneur de refuser un poste pareil. On m’a demandé mon sentiment, j’ai dit que ce n’était pas à moi de dire au PSG ce qu’il doit faire par rapport à un entraîneur, je ne suis pas habilité à parler à la place du PSG.«