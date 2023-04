Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 21 avril 2023. Les potentiels remplaçants de Christophe Galtier, la saison moyenne de Marco Verratti…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la saison difficile de Marco Verratti. De retour dans le groupe après sa blessure au genou contre Lyon le 2 avril dernier, le milieu de terrain devrait jouer son 410e match sous le maillot du PSG. Il sera à 26 matches de devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu en dépassant Jean-Marc Pilorget (435). Il le fera la saison prochaine. Mais depuis son arrivée en 2012, il réalise très certainement sa plus mauvaise saison sous le maillot des Rouge & Bleu. « Le milieu défensif de poche passe inaperçu depuis la reprise post-Mondial. » Le quotidien francilien explique que même s’il a été plusieurs fois blessé, « il ne ratisse plus autant de ballons, montre moins de précision dans les passes et ne fluidifie plus autant le jeu. » Le Parisien estime qu’en Ligue des Champions, l’Italien (30 ans) n’a pas été très inspiré et s’est montré fautif à plusieurs moments clés. Le quotidien francilien estime que Marco Verratti n’a été très bon qu’une seule fois cette saison, lors de la large victoire lors du Classico en Ligue 1 le 26 février dernier (0-3). « Mais c’est beaucoup trop peu. » Pour expliquer cette saison décevante, son hygiène de vue est pointé du doigt depuis plusieurs années. Après la défaite en huitièmes de finale aller contre le Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé avait déclaré : « Il va falloir qu’on évite d’avoir des blessés et il va falloir bien manger, dormir. » Un sous-entendu lourd de sens, « qui contrairement aux premières interprétations, ne visait pas Neymar« , assure Le Parisien. Si le PSG arrive à dénicher lors du mercato estival ce milieu défensif costaud et puissant dont il a tant besoin, Verratti pourrait se retrouver en concurrence avec Vitinha au profil de jeu similaire estime LP.

Le Parisien évoque également le dossier Xavi Simons, pour qui le PSG a une clause de rachat à hauteur de 12 millions d’euros pour cet été. Un sujet qu’on a traité hier sur notre site.

De son côté, l’Equipe évoque le poste d’entraîneur du PSG. Même s’il a encore un an de contrat, Christophe Galtier ne devrait plus être sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Le quotidien sportif explique qu’en interne, « certains décideurs parisiens s’étaient étonnés qu’au sortir de la dernière trêve internationale, Christophe Galtier dont l’équipe était engluée dans une série d’une rare médiocrité (5 défaites lors des 9 matches précédents) et alors qu’une menace planait encore sur le titre de champion, évoque déjà son travail pour « la saison prochaine ». » À moins d’une surprise, Christophe Galtier n’honorera pas sa deuxième année de contrat. La décision viendra de Doha affirme le quotidien sportif, qui indique que le rêve d’attirer Zinedine Zidane existe toujours. Même si son avenir est très incertain, Christophe Galtier « fatigué par une saison qu’il qualifie, en privé, d’« éreintante », continue de travailler comme s’il allait rester. »

« Cette fois, le propriétaire entend reprendre la main. Sur l’intégralité de la décision ? Tout l’enjeu est là. Comment parvenir à intégrer Luis Campos – dont les relations avec Nasser al-Khelaïfi sont toujours fraîches – dans ce processus sans que le Portugais ne perçoive son peu d’influence dans ce choix comme un casus belli ?, demande l’Equipe. Le conseiller sportif multiplie les rendez-vous avec des joueurs et agents pour avancer sur le mercato. « Il n’est pas officiellement en quête d’un entraîneur mais reste attentif au marché en observant les potentiels intéressés. Preuve qu’il souhaite avoir une prise sur ce processus de nomination. » Pour remplacer Galtier, l’option numéro 1 se nomme Zinedine Zidane. Mais ce dossier s’annonce compliqué, même si les propriétaires du PSG veulent se donner les moyens de convaincre ZZ. « Les dirigeants qatariens estiment qu’ils ont une vraie chance d’amener « Zizou » à revoir sa position. » Thiago Motta est une alternative au champion du monde 98. Nasser al-Khelaïfi suit attentivement la carrière de son ancien milieu de terrain. Mais s’il est choisi, pas sûr qu’il souhaite travailler avec Luis Campos indique l’Equipe.

Même si le nom de José Mourinho circule, aucune négociation n’a été entamée. « Le Portugais correspond à ce que souhaiterait mettre en place Luis Campos. » L’actuel coach de l’AS Roma a fait savoir qu’il serait intéressé par une arrivée à Paris. Mais le profil du Special One ne fait pas l’unanimité au Qatar. « Et son image ne colle pas à la volonté qatarienne de « pacifier » un environnement parisien marqué par une année noire. » L’Equipe conclut en expliquant qu’une surprise dans ce dossier n’est pas à exclure. Et Marcelo Gallardo, qui faisait partie des possibles remplaçants à Mauricio Pochettino l’été dernier, mais il avait expliqué qu’il voulait aller jusqu’au bout de son contrat à River Plate, pourrait être cette dernière. « Désormais libre, le challenge parisien pourrait clairement l’intéresser. »

L’Equipe évoque aussi l’opération de Milan Skriniar, qui souffrait du dos depuis plusieurs semaines. Le défenseur central, qui sera très certainement la première recrue estivale du PSG, n’a plus joué depuis le 14 mars. Son opération a été réalisée mercredi à la clinique du sport de Bordeaux-Merignac. « Si le principe de cette opération a été acté avec l’aval de l’Inter Milan, le fait qu’elle est lieu en France ne doit rien au hasard, souligne le quotidien sportif. Son probable futur employeur a aussi été impliqué dans le suivi de ce dossier, qui avait suscité quelques crispations en interne ces dernières semaines. » En effet, avec la longue absence de Presnel Kimpembe en raison d’une rupture du tendon d’Achille, le PSG ne voulait pas se tromper en recrutant un joueur pas à 100% de ses capacités physiques. Après sa convalescence de quatre à huit semaines, même si une qualification en finale de la Ligue des Champions de l’Inter (le 10 juin) pourrait accélérer son retour, il pourra passer sa visite médicale avec les Rouge & Bleu et enfin entériner son arrivée à Paris.