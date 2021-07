Le PSG doit vendre et va vendre lors de ce mercato estival. Ainsi le latéral gauche Mitchel Bakker (21 ans, sous contrat jusqu’en 2023), représenté par Mino Raiola, va s’engager en Allemagne rapporte un journaliste du journal néerlandais Algemeen Dagblad. “Le joueur néerlandais espoir Mitchell Bakker passe du PSG au Bayer Leverkusen. L’arrière gauche signe aujourd’hui un contrat de cinq ans en Allemagne”, a tweeté Mikos Gouka. Une information confirmée par Damien Degorre depuis sur le site de L’Equipe. Le montant du transfert n’est pas dévoilé. Mitchel Bakker n’étant pas dans les plans du PSG pour l’avenir, cette vente est cohérente, d’autant plus que le jeune latéral avait exigé du temps de jeu la saison prochaine. Visite médicale donc ce lundi et signature au Bayer Leverkusen pour Mitchel Bakker.