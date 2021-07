Avant de jouer le PSG, Le Mans a donné satisfaction à Cris en amical

Le matin du mercredi 14 juillet, il y aura le défilé militaire sur les Champs-Elysées avec 5000 participants et 25.000 spectateurs, et il y aura un PSG-Le Mans (National) en amical, à huis clos, à 11 heures au camp des Loges. Ce sera le premier match de préparation de la bande à Mauricio, il sera visible sur la PSGTV (4.99€ le pass pré-saison). Les Manceaux ont eux profité du week-end pour jouer un premier match de pré-saison contre St Pryvé St Hilaire (N2) à La Chapelle-Saint-Aubin. Les joueurs de l’ancien défenseur lyonnais Cris l’ont emporté (1-0) grâce à un but d’Amadou Dia N’Diaye (46e), l’une des six recrues du club. Chaque joueur de champ manceau a disputé au moins 45 minutes. Pour la plus grande satisfaction de Cris : “Même avec de la fatigue, mes joueurs se sont battus. Ensemble. Ils ont compris tout ce que j’avais demandé. Après, c’est le début, il faut continuer à bosser, il y a des choses à améliorer mais, pour un premier match, c’est bien. Le but notamment était de faire jouer tout le monde, pour mon staff et moi, pour regarder chaque prestation. Ils ont été à l’aise. Patients. Ils ont pris du plaisir. On a eu des erreurs, oui, ça fait partie du jeu… Le plus important dans le jeu était d’être compact, ne pas laisser trop d’espaces. On défend en bloc, on attaque en bloc“, a commenté le technicien sur le site officiel du Mans.

Le Mans en première période : Patron (Bod, 30e) – Vardin, Ebene Talla, Derrien, Chailleux – Bègue, Coulibaly (c.), Tomi – Camara, Glaentzlin, Donisa

Patron (Bod, 30e) – Vardin, Ebene Talla, Derrien, Chailleux – Bègue, Coulibaly (c.), Tomi – Camara, Glaentzlin, Donisa Le Mans en seconde période : Bod (Hatfout, 60e) – Vardin (Ebene Talla, 65e), Cissé, Derrien (Chailleux, 75e), Vargas-Rios – Avounou, Hafidi (c.), Loison – Badu, Dia N’Diaye, Aïko