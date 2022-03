Bodmer (très) critique envers les joueurs du PSG

Le PSG a concédé une très lourde défaite ce dimanche sur la pelouse du Stade Louis II face à l’AS Monaco (3-0). Dépassés, non concernés, les Parisiens ont proposé une piteuse prestation à ses supporters. Beaucoup sont remontés après le spectacle proposé par les joueurs Rouge & Bleu, c’est le cas de Mathieu Bodmer.

L’ancien parisien, présent au match avec Prime Vidéo, a réagi à cette défaite et a été extrêmement critique envers le PSG. Le consultant explique sur les ondes de RMC qu’il aurait pu limite se battre sur le terrain avec ses coéquipiers, tant l’attitude de certains l’exaspérait…

« Normalement, quand t’es sur le terrain, au bout de vingt minutes, tu vois ça, ce n’est pas possible. Moi, je suis sur le terrain, c’est sûr que je m’embrouille avec un coéquipier. Et je pense qu’à la mi-temps, je suis à deux doigts de me battre avec quelqu’un, parce que c’est honteux ce qu’ils ont fait hier en première période »