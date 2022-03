La fin de saison 2021-2022 du PSG sera longue et compliquée. En effet, en plus de la nouvelle désillusion en Ligue des champions, le club de la capitale continue d’afficher des grosses lacunes en championnat, malgré une avance de 12 points en tête du classement, à l’image de la nouvelle prestation indigente face à l’AS Monaco ce dimanche. Ainsi, des tensions apparaissent dans le vestiaire parisien depuis l’élimination en C1, comme le rapporte RMC Sport.

De la crispation et frustration seraient apparues ces derniers temps au Camp des Loges avec des tensions entre le clan sud-américain et certains francophones. Et l’après-match en Principauté a notamment marqué les esprits. En effet, aucun cadre n’aurait pris la parole pour tenter de remobiliser le groupe. « C’est un peu ce qui est pointé du doigt par certains. Le manque de caractère dans le club… et le fait que personne n’ait eu la volonté ou la possibilité de parler après un tel match, c’est aussi révélateur de ce qu’il se passe dans le groupe », rapporte une source interne à RMC Sport. Les passes droits, l’implication de certains et le manque de sévérité du club avec quelques joueurs sont notamment reprochés par des membres de l’effectif.

De plus, RMC suppose que l’avenir d’Achraf Hakimi devra être surveillé de près. En effet, le possible départ de Kylian Mbappé, avec qui il a noué une belle relation amicale, pourrait l’affecter. À cela s’ajoutent certaines frictions avec le clan Sud-Américain. « Il n’est d’ailleurs pas rare de voir sur le terrain, le défenseur s’agacer du manque d’altruisme de certains joueurs à son égard. »

Concernant l’organigramme du club, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, confirme que Nasser al-Khelaïfi devrait continuer au club, « c’est l’une des certitudes que l’on a actuellement. » Au contraire de Leonardo et Mauricio Pochettino, le poste du président parisien ne serait pas menacé.