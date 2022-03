C’est la trêve internationale pour le PSG et ses joueurs, et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci tombe à pic. Après son élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid et sa dernière défaite piteuse contre l’AS Monaco le week-end dernier (3-0), les Parisiens déçoivent suiveurs et supporters, surtout après le mercato XXL réalisé l’été dernier avec les arrivées de joueurs comme Leo Messi ou encore Achraf Hakimi. Sans surprise, le PSG possède une des masses salariales les plus importantes au monde. Interrogé par le journal L’Équipe, Yvan Lemée (agent de joueur) analyse les émoluments des joueurs parisiens et explique pourquoi cela a tant augmenté.

« Pourquoi la masse salariale explose-t-elle au PSG ? Surtout parce que le club a recruté l’été dernier de nombreux joueurs libres comme Messi, Wijnaldum, Donnarumma, ou en prêt avec option d’achat comme Nuno Mendes. Au PSG, qui a peu dégraissé par ailleurs, un joueur payé normalement 5 ou 6 M€ net par an touche jusqu’à 12 M€ net. C’est le cas par exemple de Donnarumma que l’AC Milan voulait prolonger pour la moitié. Ce n’est pas une mauvaise affaire pour autant pour le PSG puisque ce talent est valorisé sur le marché 70 ou 80M€. Messi aussi est cher mais moins qu’au Barça.«