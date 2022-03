ASM / PSG : Les notes des Parisiens

Ce dimanche en début d’après-midi, le PSG affrontait l’AS Monaco au Stade Louis II à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino était privé de sept joueurs : Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Sergio Ramos, Ander Herrera, Angel Di Maria, Leo Messi. Ainsi, Mauricio Pochettino avait décidé de réserver une surprise dans le onze de départ la présence de quatre milieux de terrain dans son XI de départ : Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais évoluait dans une position plus haute (et ça ne s’est pas vu… Enfin on n’a pas vu grand chose comme souvent).

Que dire de cette rencontre… Comme un air de déjà vu dans cette saison, en pire… Franchement pas la peine de revenir sur la prestation absolument chaotique de nos joueurs ce midi. Le PSG a proposé un visage lamentable, peu de joueurs sortent du lot, peut-être un peu Danilo Pereira. Défaite 3-0 à Monaco, et c’est mérité ! Le Paris Saint-Germain garde malgré tout la tête de la Ligue 1 et profite de poursuivants très moyens. La trêve internationale ne pourra faire que du bien aux joueurs… et aux supporters. En tout cas, on l’espère !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Hakimi 4, Marquinhos 3,5, Kimpembe 2,5, Nuno Mendes 3,5 – Danilo 5,5, Paredes 4,5, Verratti 4,5 – Wijnaldum 2, Mbappé 5, Neymar 3,5

