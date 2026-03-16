Comment Luis Enrique a travaillé avec son groupe durant ce week-end sans match

Ce week-end sans match a permis à Luis Enrique de travailler avec son groupe avant le déplacement sur la pelouse de Chelsea en Ligue des champions.

Entre ses deux matchs face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a eu le luxe de ne pas disputer de rencontre de Ligue 1 ce week-end. Un temps de repos bénéfique pour des Rouge & Bleu qui ont pu se concentrer sur cette double confrontation face aux Blues.

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Les joueurs veulent suivre les pas du Real Madrid

Luis Enrique et son staff ont profité de cette occasion pour préparer comme il se doit ce huitième de finale retour face au club anglais, à Stamford Bridge, ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). Même s’il a répété à plusieurs reprises qu’il aimait disputer des rencontres tous les trois jours, le technicien espagnol avait poussé pour obtenir le report du match PSG / Nantes, qui se disputera le 20 avril prochain. « L’idée, avant le match retour mardi à Stamford Bridge, était la suivante : être pleinement mobilisé, physiquement et mentalement, pour ce rendez-vous qui donnera la tonalité de la saison des champions d’Europe en titre. Le mano a mano avec Lens reste serré en tête de Championnat (1 point d’avance pour Paris, avec un match en moins) et le staff ne voulait pas risquer de laisser des plumes en cours de route », explique L’Equipe.

Alors que Chelsea a laissé de l’énergie ce week-end en perdant une rencontre importante dans la course au top 4 face à Newcastle (0-1), la formation parisienne a pu profiter de ce week-end pour recharger les batteries. Luis Enrique pourra compter sur un effectif presque au complet, où seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou manqueront à l’appel. Habitué à donner beaucoup de récupération à ses joueurs ces dernières semaines, le technicien espagnol a cette fois-ci bien rempli les six jours entre les deux matchs de Ligue des champions, avec un seul repos accordé vendredi dernier. « Jeudi matin, le décrassage a été basé sur de la récupération et des soins. Mais samedi et dimanche ont occasionné deux séances consistantes (ateliers, tactique). Le staff n’a pas cherché à surcharger les entraînements, il a juste pu ‘travailler normalement’, observe-t-on en interne, un luxe assez rare en cette période de l’année. Vu l’avantage acquis au match aller, l’ambiance était à la sérénité. »

Même si les performances restent irrégulières depuis le début de l’année 2026, les joueurs parisiens parlent entre eux très ouvertement de suivre les pas du Real Madrid, dernière équipe à avoir conservé son trophée (de 2016 à 2018). « Les états de forme imparfaits n’ont pas disparu d’un claquement de doigts mais la folle soirée au Parc mercredi a confirmé le groupe dans sa conviction que s’il y a bien une compétition pour laquelle il donnera tout et dans laquelle il est capable de tout, c’est celle-là », conclut le quotidien sportif.