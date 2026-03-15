Avant de recevoir le PSG en Ligue des champions, Chelsea s’incline en Premier League

Opposé à Newcastle ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de Premier League, Chelsea ne s’est pas rassuré avec une défaite à domicile avant de recevoir le PSG en Ligue des champions.

Chelsea a vécu une semaine difficile. Trois jours après sa lourde défaite au Parc des Princes face au PSG (5-2), lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, la formation anglaise accueillait Newcastle ce samedi soir pour le compte de la 30e journée de Premier League. Une rencontre capitale pour rester dans la course au top 4. Mais l’équipe de Liam Rosenior a manqué ce rendez-vous important.

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Chelsea impuissant face au bloc-bas de Newcastle

Pour ce match, le technicien anglais avait décidé d’effectuer deux changements dans son onze de départ par rapport au match face au PSG. Alors qu’une procédure disciplinaire est ouverte contre lui après son geste contre un ramasseur de balles au Parc des Princes mercredi dernier, Pedro Neto était suspendu pour cette rencontre face aux Magpies. Suite à son expulsion contre Arsenal le 1er mars dernier (défaite 2-1 de Chelsea), le Portugais a eu un comportement antisportif. Et la Fédération anglaise a décidé de le sanctionner d’un match de suspension supplémentaire et d’une amende de 70 000 livres sterling (81 000 euros). Il a été remplacé par Alejandro Garnacho dans le onze. En plein dilemme pour son poste de gardien de but, Liam Rosenior a décidé de relancer Robert Sanchez ce samedi soir.

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Avant le coup d’envoi face à Newcastle, les Blues se sont réunis en cercle… Autour de Paul Tierney, arbitre de la rencontre 😭#CHENEW c’est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/K0PddBKGfu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

Avant le coup d’envoi, l’équipe de Chelsea a offert une scène lunaire en encerclant l’arbitre du match au moment de lancer son traditionnel cri de guerre. Mais cela n’a pas eu l’effet escompté, car rapidement dans la rencontre, Newcastle a calmé la formation londonienne. Profitant des espaces dans la profondeur, les Magpies ont ouvert le score sur une contre-attaque. Sur un long ballon de Tino Livramento, Joe Willock a profité des largesses défensives des Blues pour offrir l’ouverture du score à Anthony Gordon (0-1, 18e).

Malgré 22 tirs dans cette rencontre, dont seulement 3 cadrés, Chelsea n’a jamais réussi à égaliser face à une équipe de Newcastle qui a évolué en bloc bas par la suite. Reece James a touché le poteau, tandis que l’ultime occasion de João Pedro a flirté avec la transversale. Avec cette défaite, les Londoniens peuvent voir Liverpool, qui affronte Tottenham ce dimanche, prendre leur cinquième place. Pas la meilleure des manières d’espérer remonter trois buts en Ligue des champions face au PSG mardi prochain à Stamford Bridge.

Le XI de Chelsea : Sanchez – Gusto (Delap, 46e), Fofana (Hato, 82e), Chalobah, Cucurella – James (c), Caicedo (Lavia, 61e) – Palmer, Ernandez, Garnacho – Joao Pedro