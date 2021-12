Après un match poussif contre l’OGC Nice (0-0), le PSG a proposé une nouvelle prestation moyenne face à Lens (1-1) et concède un deuxième match nul de suite en Ligue 1. Paradoxalement, les hommes de Mauricio Pochettino grapillent des points en tête du championnat et comptent 13 points d’avance sur l’OM et 14 sur Rennes (les deux équipes ont néanmoins un match en moins).

Si les Lensois sont parvenus à ouvrir le score, le Paris Saint-Germain peut remercier ses entrants Kylian Mbappé et Georginio Wijnaldum, tous les deux décisifs sur l’égalisation. Mais au final, on a vu un PSG souffrir dans le jeu et en manque d’inspiration collective. Les Rouge & Bleu auraient pu faire la différence comme perdre largement cette partie…

