RCL / PSG : Les notes des Parisiens

Ce samedi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le RC Lens et le PSG s’affrontaient – au Stade Bollaert-Delelis – dans le choc de la 17e journée de Ligue 1. Leaders du championnat et officiellement champions d’automne avec la défaite de l’OM contre le Stade Brestois (1-2), les Rouge & Bleu voulaient renouer avec la victoire après le match nul frustrant contre l’OGC Nice (0-0) en milieu de semaine. Pochettino avait réservé une surprise avec un Kylian Mbappé qui a débuté sur le banc, en raison d’une fatigue physique selon L’Equipe. Un trio offensif 100% argentin était aligné devant.

Le PSG comme (trop) souvent subit le pressing et souffre dans les trente premières minutes… Mais la fin de la première période est vraiment bonne avec des occasions et des miracles de Jean-Louis Leca devant Mauro Icardi. Que dire de la deuxième mi-temps… Les Lensois sont survoltés, dominent et ouvrent le score grâce à une frappe de 25 mètres de Fofana qui profite d’une grosse faute de main de Keylor Navas. Lens mène au score et c’est mérité (1-0)… Derrière les Sang & Or jouent en contre-attaque et loupent d’énormes occasions ! Mais on sait qu’avec ce PSG, rien n’est jamais terminé ! 92e minute, Mbappé est à nouveau décisif et adresse un magnifique centre pour Georginio Wijnaldum qui trompe Jean Louis Leca de la tête ! Les Rouge & Bleu égalisent et arrachent un match nul inespéré (1-1). C’est un deuxième nul en deux rencontres pour les Parisiens, qui vont rencontrer dans trois jours Bruges en Ligue des Champions. Une rencontre qui n’aura aucun enjeu sportif pour le club de la capitale.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 4 – Hakimi 5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 6, Bernat 5 – Verratti 5, Danilo 3, Paredes 4 – Messi 5, Icardi 4, Di Maria 4

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 3,5 – Hakimi 4, Marquinhos 5, Kimpembe 4, Bernat 4 – Verratti 4,5, Danilo 3,5, Paredes 3 – Messi 5,5, Icardi 4, Di Maria 3,5

Les notes de Valentin Devillaire : Navas 4,5 – Hakimi 5,5, Marquinhos 6, Kimpembe 6,5, Bernat 5 – Verratti 6, Danilo 3, Paredes 4,5 – Messi 5,5, Icardi 4,5, Di Maria 5

Les notes de Guillaume de Freitas : Navas 4 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Kimpembe 6,5, Bernat 5 – Verratti 5,5, Danilo 3, Paredes 4 – Messi 4, Icardi 3, Di Maria 3

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 4 – Hakimi 5, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Bernat 5 – Verratti 5,5, Danilo 3, Paredes 4 – Messi 4, Icardi 3, Di Maria 3

Les notes de Hugo Bouchara : Navas 4 – Hakimi 5,5, Marquinhos 5,5, Kimpembe 6, Bernat 4 – Verratti 5,5, Danilo 3,5, Paredes 4 – Messi 5, Icardi 4, Di Maria 4