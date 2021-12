Haise : « Nous avons montré une belle image du RC Lens »

Le RC Lens a réalisé un très bon match ce soir contre le PSG lors de la 17e journée de Ligue 1. Malgré une large domination, les Lensois ont concédé un match nul dans les dernières minutes (1-1). Présent en conférence de presse d’après-match, Franck Haise avoue avoir un sentiment de fierté.

« Rien que pour mes joueurs et mon staff, je veux que ce soit un sentiment de fierté. Il y a de la déception à l’intérieur, mais je dois montrer une grande fierté pour ce qu’ils ont fait. Nous aurions pu marquer le deuxième but au regard de notre match. Je souhaitais poser des problèmes à Paris sur notre animation offensive. Nous savions qu’il fallait bien défendre, mais nous devions leur poser des problèmes. L’idée de ces deux milieux créatifs au-dessus de notre double pivot, avec nos deux pistons, l’ambition était de sortir les ballons, dévoile l’entraîneur dans des propos relayés par l’Equipe. Nous avons montré une belle image du RC Lens, aussi bien sur le plan du jeu que sur le collectif, sur l’état d’esprit, les attitudes. Je pense que les amoureux du Racing et du football s’y retrouvent. Il fallait que tout le monde soit aligné pour réaliser un résultat face au PSG, et que notre gardien fasse deux ou trois arrêts de grande classe. C’est ce qu’il a fait. Nous avons fait un match plein à tous les niveaux.«