Jean-Louis Leca a réalisé un bon match dans les buts de Lens ce soir contre le PSG. Malgré une domination nette des Lensois, les Rouge & Bleu ont réussi à égaliser (1-1). Le portier nordiste a regretté les occasions manquées par son équipe.

« Les regrets, c’est sur la deuxième mi-temps, notamment avec le poteau. Ça fait partie des grandes équipes et si vous ne tuez pas le match quand l’opportunité vous est donnée on sait que sur la fin, il peut y avoir des gestes talentueux, regrette Leca en zone mixte dans des propos relayés par Foot Mercato. Ce ballon millimétré de Kylian Mbappé, ça fait partie des choses qui pouvait nous tomber dessus.«

Le gardien lensois qui retient tout de même du positif de ce nul contre le PSG. « Il y a des regrets, surtout en deuxième période quand on peut tuer le match… Mais quand on prend du recul, il y a quand même de la satisfaction car on est resté dans nos valeurs, on est resté dans notre projet de jeu et on a mis en difficulté cette équipe qui est au-dessus dans notre Championnat, salue Leca dans des propos relayés par L’Equipe. […]On a fait un combat de boxe, on a pris des coups et on en a donné. »