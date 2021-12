Le PSG a eu des dirigeants marquants au cours de son histoire. Le premier qui vient en tête est bien évidemment Francis Borelli, mais aussi Nasser Al-Khelaifi, Daniel Hechter ou encore Michel Denisot. Ce dernier a été président des Rouge & Bleu au cours d’une des plus belles périodes de l’histoire du club avec comme point d’orgue le gain de la Coupe des Coupes en 1996. Interrogé par le journal L’Équipe, celui qui a été à la tête du Paris Saint-Germain entre 1991 et 1998 est revenu sur cette expérience et l’impact que celle-ci a eu sur sa vie… même encore aujourd’hui !

« Dans un club de foot, les entraîneurs passent des diplômes, les joueurs ont une formation, les présidents, rien. Tout le monde devient président comme ça, du jour au lendemain. Quand ce fut mon cas, deux heures après j’ai appelé Platini pour lui dire : ‘Qui tu prendrais à tel poste et à tel poste ?’ J’ai noté les deux noms – (Jean-Michel) Moutier et (Jean-François) Domergue, deux proches de Michel à l’époque – et je les ai engagés. En fait, c’est l’entourage qui fait ou pas la réussite. Il faut additionner beaucoup de paramètres. Quand on est journaliste, on croit qu’on sait et je me suis rendu compte que non, on ne sait pas ! Commenter le foot, vivre le foot, dire ‘faut faire-ci, faut faire ça’, c’est très bien, on est tous clients. Mais il y a beaucoup de paramètres qu’on ne connaît pas, de choses qu’on ne dit pas… On rentre dans un univers particulier. Bernard Tapie m’avait dit, il n’y a pas très longtemps : « T’auras pu faire des émissions de télé, le Grand Journal ou autre, toute ta vie on te parlera d’abord du PSG. » Et c’est vrai ! Je n’y suis plus depuis plus de vingt ans et, tous les jours, on m’en parle, à Paris ou ailleurs. Quand j’étais dedans, je ne me rendais pas du tout compte de l’impact sur les gens… »