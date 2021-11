Lors de la cérémonie du Ballon d’Or organisée ce lundi soir au Théâtre du Châtelet, deux joueurs du PSG ont remporté un trophée. Lionel Messi avec le Ballon d’Or – son septième depuis le début de sa carrière – et Gianluigi Donnarumma, qui a reçu le Trophée Yachine, du meilleur gardien. Leur président – Nasser al-Khelaifi – a tenu à les féliciter.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Leo. C’est une immense fierté pour le Club qu’un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité, se réjouit le président parisien pour PSG TV. C’est une immense fierté pour le Club qu’un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité. Leo marque encore un peu plus l’histoire du football. Comme tous nos supporters à travers le monde nous nous réjouissons de voir évoluer l’un des plus grands joueurs de tous les temps sous le maillot Rouge et Bleu. Nous sommes fiers de voir Gianluigi remporter le trophée Yachine. Soulever ce trophée à l’âge de 22 ans est un exploit extraordinaire et nous sommes certains qu’il contribuera grandement à la réussite du projet du Paris Saint-Germain lors des saisons à venir. »