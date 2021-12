En cette fin d’année 2021, Canal Supporters vous propose d’élire votre XI d’Or de l’année secteur par secteur. En ce jour de Noël, on commence par les gardiens de but.

Keylor Navas

Depuis cet été, le PSG compte dans ses rangs deux gardiens de classe mondiale. Au club depuis 2019, Keylor Navas a très vite conquis les cœurs des supporters Rouge & Bleu. Le portier costaricain a très souvent sauvé son équipe en réalisant des parades spectaculaires. Ses performances contre le FC Barcelone ou le Bayern Munich entre autres la saison dernière sont encore présentes dans les mémoires de tout le monde. L’ancien madrilène a amené de la stabilité à la défense parisienne et ses coéquipiers semblent plus relâchés quand il est dans les buts. Titulaire indiscutable lors de ses deux premières saisons (80 matches), il doit cette saison cohabiter avec Gianluigi Donnarumma. Navas a participé à 16 matches toutes compétitions confondues (1415 minutes) pour 16 buts encaissés et 5 clean-sheets. Le portier (35 ans) a réalisé deux erreurs lors de cette première partie de saison, sa sortie malencontreuse contre Nantes qui lui a valu un carton rouge et sa faute de main sur le but de Fofana contre Lens. Deux erreurs qui ne l’ont pas perturbé, ce dernier étant performant les matches qui ont suivi.

Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma est arrivé au PSG cet été – libre de tout contrat – auréolé d’un titre de champion d’Europe avec l’Italie et celui de meilleur joueur de la compétition. Le géant transalpin (1m96) s’est très vite fondu dans l’effectif parisien grâce notamment à son partenaire en sélection, Marco Verratti. Dès ses premières minutes sur le terrain, on a senti un gardien qui ne doutait pas et qui arrivait à supporter la pression. Pour sa toute première en Ligue des Champions – face à Manchester City au Parc des Princes (28 septembre, 2-0), il a offert une masterclass avec de très nombreux arrêts et souvent très spectaculaires. Il s’est aussi distingué lors du match à Leipzig en repoussant un penalty. Malgré sa grande taille, il arrive rapidement à se mettre au sol. Dès qu’il joue, il est performant. Il explique même que la concurrence avec Keylor Navas ne le perturbe pas et que celle-ci est saine. Les deux internationaux s’entendent bien selon ses dires. Une chose est sûre, il est le futur au poste de gardien de but du PSG et apprendre avec l’un des meilleurs portiers au monde n’a pas de prix. Cette saison, il a joué 11 matches (990 minutes) pour 9 buts encaissés et 4 clean-sheets.

Sergio Rico et Alexandre Letellier

Le PSG possède énormément de gardiens dans son effectif. Cette saison, un troisième portier a foulé la pelouse, Sergio Rico. Le gardien espagnol, qui a prolongé de quatre ans son contrat à l’été 2020 (juin 2024), a remplacé Neymar contre Nantes après l’expulsion de Keylor Navas. Il a joué 22 minutes et s’est montré décisif avec deux belles parades. Désormais troisième dans la hiérarchie, il se sent bien à Paris et est très proche de Keylor Navas. Il ne partira que si un projet ambitieux arrive sur la table.

Formé au PSG, Alexandre Letellier y est revenu à l’été 2020 pour endosser le rôle de troisième gardien. Il a prolongé l’été dernier pour un an. Il se sent très bien à Paris même s’il ne joue pas. La compétition lui manque un petit peu mais il aime sa situation.

Alors pour vous, qui mérite sa place dans le XI d’Or CS du PSG de l’année 2021 ? Vous pouvez répondre dans les commentaires ou alors sur notre compte Twitter.