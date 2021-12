Comme chaque année depuis 2018, le PSG est en collaboration avec la marque Air Jordan pour des maillots qui cartonnent à travers le monde. Le Paris Saint-Germain aurait vendu près d’un million de tunique depuis le début de la saison, ce qui représente une augmentation de plus de 30% par rapport à l’exercice dernier selon le directeur du sponsoring du club.

Le site spécialisé FootyHeadlines, a publié des premières photos du quatrième maillot qui devrait être officialisé en janvier prochain. Élément principal, ce haut sera essentiellement blanc, avec deux bandes de la même couleur tout le long du maillot. Autour du col et des manches, on retrouve des liserés rouge. Le sponsor ALL et le logo Jordan seraient également bleu.

Le short sera aussi complètement blanc avec le fameux « diamant rouge ».

Cet ensemble est une version blanche du maillot domicile et une inspiration des tuniques de l’équipe de NBA des Chicago Bulls de Michael Jordan, une nouvelle preuve de l’union assez forte entre les deux entités.