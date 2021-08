Di Maria : “Je suis très heureux de revêtir à nouveau ce maillot”

Avec un effectif privé de plusieurs joueurs, le PSG a réussi à enchaîner un troisième succès de rang en Ligue 1. Avec leur victoire sur la pelouse du Stade Brestois 29 (4-2), les Rouge & Bleu occupent provisoirement la tête du championnat. Pour son retour à la compétition, Ángel Di María est entré en cours de match et a assuré la victoire parisienne d’un magnifique ballon piqué. Après la rencontre, El Fideo a exprimé sa joie, via le site officiel du club.

“Je suis très heureux, très content d’avoir de rejouer, de revêtir à nouveau ce maillot, d’être avec l’équipe pour ce premier match, et de pouvoir marquer. Je pense que c’est important pour la confiance, pour prendre un bon départ. La vérité est que je suis très heureux, et surtout pour la victoire. Mon but ? Je pense que c’était important car le score était toujours de 3-2 à ce moment du match. On en avait besoin.”