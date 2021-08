Kimpembe : “On prend deux buts mais le plus important c’est la victoire”

En ouverture de la 3ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé face au Stade Brestois (4-2). Après avoir dominé la première période, les Parisiens ont laissé les Brestois espérer avant le but de la délivrance marqué par Ángel Di María en fin de match. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper provisoirement la tête du championnat. Après la rencontre, le capitaine – Presnel Kimpembe – a évoqué la prestation parisienne au micro d’Amazon.

La victoire 4-2

Kimpembe : “On sait qu’on joue un match à l’extérieur contre une équipe qui n’est pas facile à jouer. Voilà, c’est encore la reprise et on a encore des automatismes à créer. Comme vous l’avez dit, le plus important reste les trois points.”

Pas de clean-sheet depuis le début du championnat

Kimpembe : “Oui forcément. Après on sait que l’équipe n’est pas encore au complet. On a encore des liens à créer. Il y a aussi des nouveaux joueurs dans l’effectif, il faut pouvoir prendre le temps de s’adapter. On retient le positif, on a fait un bon match collectif. Certes, on prend deux buts mais le plus important c’est la victoire et les trois points à la clé.”