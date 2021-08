Ligue 1 2021/2022, acte III. Après deux victoires contre Troyes et Strasbourg le PSG est en Bretagne, dans le petit stade Francis-Le-Blé de Brest (15.000 places) pour prendre provisoirement la tête du championnat de France. Face à un SB29 qui lui réussit historiquement bien, la victoire est exigée. Globalement ce sont les mêmes joueurs qui enchaînent, Marco Verratti jouant ses premières minutes, et Gana Gueye revenant de son Covid. Marquinhos et Angel Di Maria sont eux sur le banc. A priori le PSG devrait évoluer dans un 4-4-2 en losange. Leo Messi et Neymar suivent les aventures de leurs partenaires depuis Barcelone où ils sont en week-end.

Temps forts

4′ La première occasion pour Mbappé lancé par Herrera mais Bizot repousse

Feuille de match du SB29/PSG

3e journée de Ligue 1 Uber Eats – Vendredi 20 août 2021 à 21 heures au stade Francis-Le-Blé | Diffuseur : Amazon Prime Video | Arbitre : Wattellier | VAR : Turpin et Gringore