Diallo : « On avance, on grandit en tant qu’équipe »

Le PSG affrontait Montpellier ce soir dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Auteur d’un bon match, les Rouge & Bleu ont dû attendre la 89e pour s’offrir un avantage plus net face aux Montpelliérains (2-0). Avec cette victoire, le PSG poursuit son sans-faute en Ligue 1 avec une huitième victoire en autant de matches. Les Parisiens ont aussi enfin terminé une rencontre sans prendre de but. Au micro de Canal Plus, Abdou Diallo a expliqué que son équipe montait en puissance.

« Ça va prendre du temps. On n’a pas été convaincu au niveau du contenu ces derniers matches. Mais on avance, on grandit en tant qu’équipe. On commence à être un peu plus solide, mieux en bloc. Je pense que cela va venir. En tout cas on est sur la bonne voie. Ce qui est bien c’est que l’on sent l’envie de bien faire ensemble. C’est un très très bon point. Ecraser le championnat ? C’est plus facile à dire qu’à faire. Il faut être exigeant, toujours mettre la barre plus haut et ça va le faire. Il y a du plaisir, on joue avec des grands joueurs. On joue surtout à l’intérieur d’un cadre, d’un bloc et derrière on peut pendre beaucoup de plaisir.«