Direct – PSG / Montpellier (1-0)

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Montpellier Hérault, à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Avec sept victoires de rang depuis le début de la saison en championnat, les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur série et se préparer parfaitement avant le match face à Manchester City en Ligue des champions mardi prochain. Pour cette rencontre à domicile, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – a aligné une équipe compétitive.

Navas enchaîne dans le but parisien. Hakimi et Diallo s’occupent des couloirs de la défense avec une charnière centrale Marquinhos-Kimpembe. Gueye, Paredes et Herrera forment l’entrejeu tandis que Mbappé, Di María et Neymar sont associés en attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné entre les deux formations

1′ Première frayeur dans la surface montpelliéraine. Sur corner, Marquinhos frôle le ballon de la tête

3′ Début de match plaisant entre les deux équipes. Sur une remontée de balle rapide, Mbappé trouve Gueye dans la surface, mais ce dernier ne cadre pas sa frappe

4′ Grosse occasion pour le PSG. Bien servi par Di María, Neymar manque son ballon piqué face à Omlin

5′ Le PSG est en feu en ce début de match. Cette fois-ci, Omlin s’interpose devant Mbappé

10′ Grosse domination du PSG en ce début de match

13’QUEL BUTTT DE GANA GUEYE !!!! Le milieu de terrain envoie un missile dans le but du MHSC à l’entrée de la surface. 1-0 pour le PSG

17′ Navas repousse un coup-franc excentré de Savanier

28′ Nouveau contre éclair du PSG. La frappe de Mbappé est repoussée en corner par la défense montpelliéraine

30′ Frappe de Sambia captée sans difficulté par Navas

Feuille de match PSG / Montpellier

Huitième journée de Ligue 1 Uber Eats – Samedi 25 septembre 2021 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Gautier – VAR : Bien, Haquette