Après ses 7 victoires de rang en Ligue 1, le PSG recevait le MHSC au Parc des Princes (21h sur Canal Plus Décalé) pour le compte de la 8e journée de championnat. À 3 jours de la réception de City, Mauricio Pochettino a aligné ce qui ressemble le plus à son 11 titulaire. Décisif à Metz, Keylor Navas a été préféré à Donnarumma pour défendre les cages Parisiennes aux côté de Hakimi, Marquinhos et Diallo. L’équipe a évolué en 4-3-3 avec un milieu composé de Paredes, Gueye ainsi que Ander Herrera. Enfin, Neymar et Mbappé ont formé l’avant garde des Rouge et Bleu avec Angel Di Marià. L’argentin étant suspendu en Ligue des Champions a pu garder le rythme avec plus de 85 minutes de jeu.

Le PSG commence fort la rencontre et se procure rapidement de belles occasions d’ouvrir le score. Neymar et Mbappé tentent successivement leur chance dans la surface Montpelliéraine et mettent d’entrée la pression sur la défense de Montpellier. Gana Gueye réussit lui aussi son entame de match et prouve une nouvelle fois sa grande forme. Le Sénégalais déjà en réussite face à Brest s’emploie à nouveau pour expédier un missile au fond des filets de Omlin. Paris mène donc dès la 14e minute mais baisse le rythme jusqu’à la 43e où Ander Herrera cherche à doubler la mise. Le numéro 21 francilien trouve la barre et insuffle un dernier élan à ses coéquipiers avant la pause. Neymar Jr tente lui aussi sa chance et croise une belle frappe à l’entrée de la surface qui finit sur la trajectoire du gardien du MHSC. Au retour des vestiaires, Paris pousse pour faire le break et s’installe dans le camp adverse qui résiste aux assauts de Neymar et Mbappé. Malgré sa nette domination, le club de la capitale a cruellement manqué de lucidité face au but. Parfaitement positionner pour marquer, Neymar manque toutes ses tentatives de tir. C’est finalement Draxler (entré à la place de Di Marià) qui sur son premier ballon trouve le cadre. Sans trembler, Paris s’impose donc 2-0 dans son jardin et peut préparer son choc face à City dans les meilleures conditions.

Les notes de Canal Supporters : Navas 6 – Hakimi 6 – Marquinhos 6 – Kimpembe 6 – Diallo 5,5 – Paredes 4,5 – Herrera 7 – Gueye 8 – Di Marià 6 -Mbappé 5 – Neymar 6

