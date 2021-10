Le PSG affronte ce soir l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1. Après deux victoires poussives contre Angers (2-1) et Leipzig (3-2), les Rouge & Bleu voudront prendre 13 points d’avance sur son adversaire du soir et garder la tête de la Ligue 1.

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé d’aligner Neymar et Angel Di Maria, dans le quatuor offensif aux côtés de Leo Messi et Kylian Mbappé. Le milieu de terrain sera composé de Verratti et Danilo Pereira. À noter que Nuno Mendes est titulaire sur le flanc gauche de la défense alors qu’Abdou Diallo était annoncé titulaire. Keylor Navas sera le portier du soir.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG

3′ Première occasion marseillaise avec la tête de Milik qui passe au-dessus

5′ Frappe de Kamara qui s’envole dans le ciel marseillais

9′ Première occasion parisienne. Neymar trouve en profondeur Di Maria mais le centre de l’Argentin est trop haut pour Mbappé

10′ Une-deux entre Messi et Mbappé, le numéro 7 parisien rate son contrôle et rend le ballon à Marseille

13 ‘ But refusé pour le PSG Nuno Mendes se débat bien et trouve Neymar, le Brésilien frappe et Luan Peres propulse le ballon au fond des filets ! Mais Neymar est hors-jeu au début de l’action

14′ Dans la foulée, Under frappe dans le petit filet de Navas

17′ Grosse faute de Rongier sur Mendes. Le Marseillais prend un jaune

21′ Marseille croit ouvrir le score. Trouvé dans la surface, Milik trompe Navas. Mais le but est refusé pour hors-jeu

23 ‘ Angel Di Maria est déséquilibré dans la surface marseillaise mais l’arbitre ne consulte pas la VAR et ne siffle pas penalty

26′ Di Maria déborde sur le côté gauche et voit son centre dévié. Le ballon revient sur Messi mais sa tête à six mètres est déviée en corner

30′ Double occasion parisienne mais Mbappé et Neymar tombent sur Lopez

34′ Après un corner joué à deux, Messi tente une frappe trop écrasée

36′ Magnifiquement lancé en profondeur par Verratti, Neymar est contré dans la surface

39′ Centre de Di Maria sur la tête de Kimpembe mais sa passe au-dessus

42′ Magnifique anticipation de Marquinhos, qui lance la contre-attaque parisienne. Nouvel une-deux entre Messi et Mbappé mais l’Argentin voit sa frappe enroulée passer à côté

45+2′ Verratti victime d’une faute de Guendouzi et souffre de l’aine. Il doit sortir et sera remplacé par Gueye

45+3′ Gueye remplace Verratti

Mi-temps. Une bonne première période dominée par le PSG et qui a été marquée par deux buts refusés pour hors-jeu

45′ Marseille donne le coup d’envoi de la seconde période

53′ Corner pour le PSG. Des projectiles sont encore lancés sur Neymar. Le corner ne donne rien

55′ VAR en cours pour une possible de faute d’Hakimi sur Under

56 ‘ Carton rouge pour Hakimi et coup franc à l’entrée de la surface

58′ Le coup franc passe largement au-dessus

60′ Di Maria est remplacé par Kehrer

61′ Rongier met un coup dans la tête de Neymar mais ne prend pas son deuxième carton jaune du match

64′ Tête de Rongier qui passe pas loin du poteau de Navas

66′ Bon débordement de Nuno Mendes qui trouve en retrait Mbappé mais sa frappe est contrée

68′ Trouvé par Messi, Kehrer centre dans la surface mais ça passe devant tout le monde

69′ Pape Gueye et De La Fuente entrent Rongier et Kamara sortent côté OM

74′ Frappe déviée de Under qui termine en corner

76′ Seul au second poteau De La Fuente se loupe complètement

77′ Bien lancé en profondeur, Mbappé efface son défenseur temporise et trouve en retrait Neymar mais sa frappe est repoussée

81′ Wijnaldum remplace Neymar

83′ Lancé en profondeur par Messi, Mbappé est rattrapé par la défense parisienne

84′ Faute de Danilo sur Payet. Coup franc à 25 mètres pour Marseille. Carton jaune pour Marquinhos pour contestation et jaune pour le Portugais

86′ Coup franc stoppé par Marquinhos dans le mur

90′ Quatre minutes de temps additionnel

92′ Frappe de Pape Gueye à côté

94′ Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge

Feuille de match OM / PSG

Onzième journée de Ligue 1 – Dimanche 24 octobre 2021 – Diffuseur : Amazon Prime – Arbitre : Benoît Bastien