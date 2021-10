Marquinhos : « C’était difficile d’aller chercher la victoire »

Pour le premier Classico de la saison, Marseille et le PSG se sont quittés sur un match nul et vierge. Les Parisiens ont joué une demi-heure à 10 après l’expulsion d’Achraf Hakimi. Au micro de Prime Video, Marquinhos a tenu à saluer la solidité de son équipe.

« On était venu ici pour gagner et prendre les trois points. Mais en fin de match, avec un joueur en moins, c’était plus difficile d’aller chercher la victoire. On a eu des occasions en première mi-temps et a réussi à tenir le ballon. On a eu quelques bons moments dans ce match. On n’a pas réussi à prendre l’avantage mais on a aussi réussi à ne pas prendre de but. En fin de match, avec un de moins, le match était plus équilibré et en fin de match on a laissé le ballon.«