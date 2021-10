Marsch : « Le PSG est une grande équipe »

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le RB Leipzig se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Allemands ont absolument besoin de prendre des points après leurs deux défaites en deux matches. À la veille de ce PSG / Leipzig, Jesse Marsch – l’entraîneur du RBL – était en conférence de presse. Extraits choisis.

La situation du groupe et l’attaque du PSG

Marsch : « La situation dans notre groupe est simple : nous avons besoin de points. Le PSG est une grande équipe avec peut-être la meilleure attaque du monde. L’attaque du PSG est peut-être encore en chantier, mais nous devons toujours être pleinement concentrés. »

Son plan de jeu

Marsch : « Nous avons besoin d’un effort de groupe pour défendre agressivement et chaque individu doit être intrépide en tête-à-tête. Nous avons également besoin de Peter Gulácsi en pleine forme. Chaque match de Ligue des champions est un match énorme et une tâche difficile, mais avec une passion et une confiance en soi absolues, nous avons une chance de livrer une performance de haut niveau et d’obtenir un excellent résultat dans un grand stade devant les fans.«