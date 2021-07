Le PSG est sur le point de frapper un grand coup en empochant la signature de Sergio Ramos (35 ans), libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Certains sont septiques en raison de son âge et de sa saison dernière tronquée par les blessures. Pour Raymond Domenech, cela peut-être une raison valable mais il ne veut pas entendre parler de fragiliser la position de Presnel Kimpembe.

“C’est un joueur immense, qui peut apporter quelque chose. S’il est blessé durant la préparation, il va être dans le vestiaire, son poids dans le vestiaire n’existe plus. Les mecs ils vont dire, c’est le vieillard qui est venu prendre un peu d’argent et qui est blessé. Le doute il est là. Il a 35 ans, il n’a pas 32 ou 33 ans, pessimise Domenech dans l’EDS. Un impact sur Kimpembe ? C’est de la concurrence. C’est comme avec Navas et Donnarumma. On dit toujours que dans les grands clubs européens, à tous les postes, il y a deux internationaux et pourquoi on ne voudrait pas qu’à Paris, il y ait des internationaux qui soient dans la tribune. À Manchester, il y en a un wagon, à Chelsea aussi. Pourquoi nous, on fait un problème en disant que cela va fragiliser Kimpembe. C’est à lui de se bouger et de montrer qu’il est indispensable dans cette équipe quel que soit le poste et qu’il sera présent.“